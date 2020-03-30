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Пензенский губернатор поручил следить за состоянием здоровья приезжающих из Москвы

19:17 | 30.03.2020 | Общество

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Пенза, 30 марта 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил усилить контроль за состоянием здоровья жителей региона, которые ранее уехали в Москву и Санкт-Петербург на заработки или на учебу, а теперь в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) возвращаются обратно.

Пензенский губернатор поручил следить за состоянием здоровья приезжающих из Москвы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Пензенскую область продолжают возвращаться те, кто живет, учится или работает в Москве и Санкт-Петербурге. Необходимо максимально усилить контроль за состоянием здоровья и количеством контактов этих граждан», — поставил он задачу в ходе заседания регионального оперативного штаба по нераспространению и профилактике коронавирусной инфекции, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 30 марта.

Иван Белозерцев сообщил также, что с учетом введенных ограничений в регионе будет усилено патрулирование улиц силами Росгвардии.

Согласно данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 1 тыс. 836 случаев коронавируса, из них 1 тыс. 226 — в Москве, 50 — в Санкт-Петербурге. В Пензе диагноз подтвержден у семерых пациентов.

В связи с выздоровлением по всей стране выписаны 66 человек. Умерли девять пациентов, у которых ранее была выявлена коронавирусная инфекция.

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