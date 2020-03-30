Пензенский губернатор поручил следить за состоянием здоровья приезжающих из Москвы Общество

Пенза, 30 марта 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил усилить контроль за состоянием здоровья жителей региона, которые ранее уехали в Москву и Санкт-Петербург на заработки или на учебу, а теперь в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) возвращаются обратно.

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«В Пензенскую область продолжают возвращаться те, кто живет, учится или работает в Москве и Санкт-Петербурге. Необходимо максимально усилить контроль за состоянием здоровья и количеством контактов этих граждан», — поставил он задачу в ходе заседания регионального оперативного штаба по нераспространению и профилактике коронавирусной инфекции, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 30 марта.

Иван Белозерцев сообщил также, что с учетом введенных ограничений в регионе будет усилено патрулирование улиц силами Росгвардии.

Согласно данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 1 тыс. 836 случаев коронавируса, из них 1 тыс. 226 — в Москве, 50 — в Санкт-Петербурге. В Пензе диагноз подтвержден у семерых пациентов.



В связи с выздоровлением по всей стране выписаны 66 человек. Умерли девять пациентов, у которых ранее была выявлена коронавирусная инфекция.