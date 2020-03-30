Все семеро заразившихся коронавирусом в регионе являются жителями Пензы Медицина

Пенза, 30 марта 2020. PenzaNews. Все семеро человек, госпитализированных в Пензенской области с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), являются жителями Пензы. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте правительства региона в понедельник, 30 марта.

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В нем напоминается, что первой заболевшей 53 года: был выявлен круг контактировавших с ней лиц, в который попали 244 человека, все они обследованы, тесты на коронавирус не дали положительных результатов.

В сообщении добавляется, что вторая пациентка с COVID-19 — пенсионерка в возрасте 77 лет, среди знакомых которой диагноз подтвержден у пятерых человек.

«Все являются жителями Пензы», — говорится в тексте.

В нем уточняется, что суммарное количество контактных лиц, установленных по данному очагу, составляет 987 человек, эпидрасследование продолжается.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», постановлением губернатора Пензенской области с 16 марта введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

В регионе запрещено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах.

Приостановлена плановая госпитализация граждан в стационары.

С 28 марта по 5 апреля прекращена работа ряда организаций и предприятий.