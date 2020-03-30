На проспекте Строителей в Пензе начали снимать асфальт и демонтировать бордюры Общество

Пенза, 30 марта 2020. PenzaNews. Работы по снятию верхнего слоя асфальта методом холодного фрезерования и демонтажу бордюров начаты на проспекте Строителей в Пензе.

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Для обеспечения безопасности дорожного движения на ремонтируемых участках размещены временные знаки, информирующие автомобилистов о том, что они должны снизить скорость до 40 км/ч.

В качестве альтернативного маршрута в мэрии Пензы предложили водителям использовать проспект Победы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 22 ноября 2019 года муниципальное казенное учреждение «Департамент ЖКХ города Пензы» в лице руководителя Максима Иванкина и ООО «Дорожное строительство» в лице директора Жиганши Ибрагимова заключили контракт на ремонт проезжей части и тротуара на проспекте Строителей.

Его цена составила более 191 млн. рублей.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») предусмотрено финансирование из бюджетов трех уровней: федерального — 95,6 млн. рублей, областного — 71,7 млн. рублей и городского — 23,9 млн. рублей.

Контракт с подрядной организацией заключен по результатам электронного аукциона, на который поступила единственная заявка.

Работы должны быть завершены в августе 2020 года.