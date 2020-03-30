В Пензе проведут дезинфекцию общественных пространств Общество

Пенза, 30 марта 2020. PenzaNews. Предстоящая дезинфекция общественных пространств, запланированная в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), стала одной из главных тем совещания, состоявшегося в администрации Пензы.

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Как сообщил начальник городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Алексей Михайлов, во вторник, 31 марта, будет осуществляться обработка специальными дезинфицирующими средствами скамеек в местах общего пользования.

По его словам, в 6.00 намечено начать работы на улице Московской, площади имени В.И. Ленина, в скверах — «Копилка пословиц», на улицах Пушкина и Лермонтова, а также вблизи мемориального комплекса «Афганские ворота».

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В свою очередь глава администрации Пензы Андрей Лузгин потребовал обратить внимание и на прочие объекты.

«Также важно проработать места, где ранее были организованы ярмарки, и остановочные павильоны во всех районах города», — сказал он.

Кроме того, Андрей Лузгин дал ряд других поручений: очистить улицы от пыли, проконтролировать проведение работ по уборке в подъездах и скорректировать график вывоза мусора.

«Многие пензенцы сейчас находятся дома в условиях самоизоляции. При необходимости нужно пересмотреть график вывоза мусора в крупных жилищных комплексах, чтобы не было переполненных контейнеров», — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.