EN
14:17:58 Вторник, 31 марта
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрировано 12 случаев коронавируса, введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

«Фармация» передала марлевые повязки пензенскому управлению Росгвардии

13:53 | 31.03.2020 | Общество

Печать

Пенза, 31 марта 2020. PenzaNews. Компания «Фармация» передала 500 марлевых повязок управлению Росгвардии по Пензенской области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

«Фармация» передала марлевые повязки пензенскому управлению Росгвардии

Фото: ОАО «Фармация»

Предполагается, что сотрудники ведомства будут использовать их во время патрулирования улиц и охраны объектов социальной инфраструктуры.

Как сообщил ИА «PenzaNews» генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, в марте 2020 года организация запустила собственное производство марлевых повязок.

«В первую очередь мы нацелены на социальный блок. [...] По возможности стараемся помогать МФЦ, федерации профсоюзов Пензенской области», — пояснил собеседник агентства.

Читайте также

«Фармация» передала пензенскому отделению ОНФ одноразовые маски и дезсредства

Он добавил, что благодаря налаженному производству «Фармация» обеспечивает марлевыми повязками свой персонал, в том числе работников аптечной сети и медицинского центра «Эскулап».

Кроме того, по словам Антона Колоскова, поступают коммерческие заказы от непрерывно действующих предприятий, стремящихся обезопасить сотрудников, которые продолжают трудиться в нерабочую неделю.

«Часть продукции продаем. Розничная цена — 35 рублей», — сказал руководитель «Фармации».

Он уточнил, что в день осуществляется выпуск около 1 тыс. марлевых повязок, при этом на производстве задействованы семь человек, включая раскройщиков, швей и упаковщика.

Новости партнеров
Читайте также
В Колышлее организована проверка по факту гибели женщины-пешехода Под Пензой мужчина обвиняется в смерти знакомого
Пензенский губернатор подписал постановление о весеннем призыве в армию В пензенском Минздраве призвали жителей при симптомах ОРВИ вызывать врача на дом
Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к фейкам о распространении коронавируса В Пензе на улице Егорова сгорели стройматериалы на площади 200 кв. метров
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама

Мы публикуем только проверенную информацию о коронавирусе COVID-19 в Пензенской области.

Подпишись прямо сейчас в «Яндекс.Дзен» на канал PenzaNews.

Подпишись прямо сейчас в Telegram на наш канал @PenzaNews или бот @PenzaNewsBot.