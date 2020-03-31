«Фармация» передала марлевые повязки пензенскому управлению Росгвардии Общество

Пенза, 31 марта 2020. PenzaNews. Компания «Фармация» передала 500 марлевых повязок управлению Росгвардии по Пензенской области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

Фото: ОАО «Фармация»

Предполагается, что сотрудники ведомства будут использовать их во время патрулирования улиц и охраны объектов социальной инфраструктуры.

Как сообщил ИА «PenzaNews» генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, в марте 2020 года организация запустила собственное производство марлевых повязок.

«В первую очередь мы нацелены на социальный блок. [...] По возможности стараемся помогать МФЦ, федерации профсоюзов Пензенской области», — пояснил собеседник агентства.

Читайте также

«Фармация» передала пензенскому отделению ОНФ одноразовые маски и дезсредства

Он добавил, что благодаря налаженному производству «Фармация» обеспечивает марлевыми повязками свой персонал, в том числе работников аптечной сети и медицинского центра «Эскулап».

Кроме того, по словам Антона Колоскова, поступают коммерческие заказы от непрерывно действующих предприятий, стремящихся обезопасить сотрудников, которые продолжают трудиться в нерабочую неделю.

«Часть продукции продаем. Розничная цена — 35 рублей», — сказал руководитель «Фармации».

Он уточнил, что в день осуществляется выпуск около 1 тыс. марлевых повязок, при этом на производстве задействованы семь человек, включая раскройщиков, швей и упаковщика.