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В Пензе организована раздача памяток о профилактике коронавируса

15:47 | 31.03.2020 | Общество

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Пенза, 31 марта 2020. PenzaNews. Раздача памяток с правилами профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) организована в Пензе.

В Пензе организована раздача памяток о профилактике коронавируса

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Росгвардии, к этой работе привлечены сотрудники ведомства, которые продолжают выполнять задачи по охране порядка и общественной безопасности в штатном режиме.

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«Маршруты групп вневедомственной охраны приближены к местам возможного массового скопления людей и парковым зонам», — сказали в пресс-службе.

В управлении пояснили, что представители Росгвардии напоминают прохожим о введенных на территории региона ограничениях, призывают их воздержаться от посещения людных мест и по возможности провести нерабочую неделю дома, а также вручают им листовки, разработанные с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 31 марта, в России подтверждено 2 тыс. 337 случаев коронавируса, из них 12 — в Пензенской области.

Один пациент, ранее госпитализированный в Пензе с COVID-19, скончался.

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