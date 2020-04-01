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Участок пути на станции Пенза-I будет закрыт на время капремонта

10:27 | 01.04.2020 | Общество

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Пенза, 1 апреля 2020. PenzaNews. Участок пути на железнодорожной станции Пенза-I будет закрыт для движения поездов в связи с необходимостью проведения плановых работ по капитальному ремонту, которые стартуют в предстоящий четверг, 2 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь Пензенского региона КбшЖД – филиала ОАО «РЖД» Валерия Митякина.

Участок пути на станции Пенза-I будет закрыт на время капремонта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ремонт будет проводиться в несколько этапов и продлится в течение месяца», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, предполагается задействовать восемь единиц техники и специальный подвижной состав с привлечением путевых рабочих.

«Планируется заменить рельсошпальную решетку на протяжении порядка 1,5 км и стрелочные переводы», — уточнила Валерия Митякина.

Она пояснила, что на время ремонта график движения пассажирских поездов дальнего следования будет изменен.

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