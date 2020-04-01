В Пензе со 2 апреля будет приостановлено движение троллейбусов Общество

Пенза, 1 апреля 2020. PenzaNews. Движение троллейбусов №№1, 2, 6, 7, 8 и 9 будет приостановлено с предстоящего четверга, 2 апреля, в связи с действием на территории региона режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) и падением пассажиропотока на 80%. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Также на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города №66, №70 и №82С вместо автобусов большого класса на линию выйдут автобусы малого класса», — сказали в мэрии, уточнив, что льготный и бесплатный проезд для отдельных граждан будет сохранен.

В пресс-службе добавили, что стоимость проезда на этих маршрутах составит 23 рубля.

Согласно данным, размещенным на сайте администрации Пензы, работу троллейбусов №№1, 2, 6, 7, 8 и 9 обеспечивает ООО «Городской электрический транспорт» («Горэлектротранс»), автобусов №66 и №70 — ООО «Корпорация «Дилижанс», №82С — ООО «Транспортная компания «Дилижанс».