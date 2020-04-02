Генпрокуратура выявила фейк о квартирных ворах в костюмах химзащиты Общество

Пенза, 2 апреля 2020. PenzaNews. Генеральная прокуратура России выявила факт размещения в социальной сети «ВКонтакте» недостоверной информации о людях в специальных защитных костюмах, которые якобы приходят к жителям Пензенской области домой под предлогом проведения дезинфекции в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), усыпляют газом и совершают кражу.

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В сообщении, распространенном пресс-службой надзорного ведомства, уточняется, что запись с таким содержанием была опубликована на странице одного из сообществ Пензы.

«Материал спровоцировал массовое обсуждение, а один из пользователей разместил это сообщение у себя на странице. Вместе с тем, согласно информации заместителя начальника центра по противодействию экстремизму УМВД России по Пензенской области, факты квартирных краж в данном регионе не регистрировались», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что Генпрокуратура России обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к данной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы — к ним тоже.