EN
07:15:33 Суббота, 4 апреля
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрировано 27 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки диагноз подтвержден у 11 человек

В Пензенской области дополнен перечень товаров первой необходимости

19:54 | 03.04.2020 | Общество

Печать

Пенза, 3 апреля 2020. PenzaNews. Автозапчасти, включая смазочные материалы, шины, покрышки и камеры, а также табак включены в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, продажа которых может осуществляться в торговых центрах Пензенской области в период по 30 апреля, когда в регионе действует ряд ограничений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом говорится в постановлении, которое подписал губернатор Иван Белозерцев в пятницу, 3 апреля.

В Пензенской области дополнен перечень товаров первой необходимости. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Изначально в число товаров первой необходимости были включены санитарно-гигиеническая маска, антисептик для рук, влажные и сухие салфетки, туалетное и хозяйственное мыло, зубная щетка и паста, туалетная бумага, гигиенические прокладки, стиральный порошок, товары для детей — подгузники, пеленка для новорожденного, крем от опрелостей, шампунь, бутылочка для кормления и соска-пустышка.

Кроме того, к товарам первой необходимости были отнесены спички, свечи, автомобильный бензин, дизельное топливо, сжиженный природный газ, зоотовары, включая корма и ветеринарные препараты, необходимые для погребения товары и печатные СМИ.

Впоследствии список пополнили SIM-карты и средства беспроводной связи.

С учетом изменений, внесенных в перечень 3 апреля, он насчитывает 28 позиций.

Новости партнеров
Читайте также
Губернатор поручил ограничить посещение поликлиники пензенской областной больницы Валерий Лидин пожертвует месячную зарплату на борьбу с коронавирусом
В Пензу поступила новая лесопожарная техника Главврач центра СВМП назвал различия между симптомами коронавируса и гриппа
Житель Белинского района обвиняется в смерти супруги Коронавирус подтвержден у 11 пензенских пациентов, находившихся под меднаблюдением
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement

Мы публикуем только проверенную информацию о коронавирусе COVID-19 в Пензенской области.

Подпишись прямо сейчас в «Яндекс.Дзен» на канал PenzaNews.

Подпишись прямо сейчас в Telegram на наш канал @PenzaNews или бот @PenzaNewsBot.