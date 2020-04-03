В Пензенской области дополнен перечень товаров первой необходимости Общество

Пенза, 3 апреля 2020. PenzaNews. Автозапчасти, включая смазочные материалы, шины, покрышки и камеры, а также табак включены в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, продажа которых может осуществляться в торговых центрах Пензенской области в период по 30 апреля, когда в регионе действует ряд ограничений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом говорится в постановлении, которое подписал губернатор Иван Белозерцев в пятницу, 3 апреля.

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Изначально в число товаров первой необходимости были включены санитарно-гигиеническая маска, антисептик для рук, влажные и сухие салфетки, туалетное и хозяйственное мыло, зубная щетка и паста, туалетная бумага, гигиенические прокладки, стиральный порошок, товары для детей — подгузники, пеленка для новорожденного, крем от опрелостей, шампунь, бутылочка для кормления и соска-пустышка.

Кроме того, к товарам первой необходимости были отнесены спички, свечи, автомобильный бензин, дизельное топливо, сжиженный природный газ, зоотовары, включая корма и ветеринарные препараты, необходимые для погребения товары и печатные СМИ.

Впоследствии список пополнили SIM-карты и средства беспроводной связи.

С учетом изменений, внесенных в перечень 3 апреля, он насчитывает 28 позиций.