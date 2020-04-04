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В Заречном более 940 школьников получили продуктовые наборы

17:09 | 04.04.2020 | Общество

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Заречный, 4 апреля 2020. PenzaNews. 942 школьника из малоимущих семей, дети-инвалиды и несовершеннолетние с ограниченными возможностями здоровья обеспечены в Заречном Пензенской области продуктовыми наборами, которые сформированы за счет средств городского бюджета в связи с переходом учреждений образования на дистанционное обучение из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В Заречном более 940 школьников получили продуктовые наборы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным данным, сухие пайки выделены тем ученикам 1–11 классов, которые имеют право на льготное питание, в том числе в случаях, если срок действия справки о признании семьи малоимущей закончился в марте, поскольку получить новую с учетом действующих ограничений пока нельзя.

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Выдача продуктовых наборов производилась на базе школ, где родители или законные представители учащихся могли получить их в строго определенное время.

Продуктовые наборы вместо горячего питания будут выдаваться один раз в 10 учебных дней в период, в течение которого посещение школ приостановлено.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», в состав продуктового набора вошли: гречневая крупа, консервы, сосиски, колбаса, сахар-песок, сливочное масло, фруктовый сок, чай, сгущенное молоко и зефир в индивидуальной упаковке.

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