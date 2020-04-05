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Пенза и Заречный по итогам 2019 года вошли в число городов с благоприятной средой

11:59 | 05.04.2020 | Общество

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Пенза, 5 апреля 2020. PenzaNews. Пенза и Заречный вошли в число 299 российских городов с благоприятной средой. Об этом свидетельствует индекс качества городской среды за 2019 год, рассчитанный специалистами Минстроя России и АО «Дом.рф».

Пенза и Заречный по итогам 2019 года вошли в число городов с благоприятной средой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Методика, утвержденная правительством страны, предусматривает 36 индикаторов. Для корректной оценки и сравнения города были распределены по десяти размерно-климатическим группам. Максимально возможное количество баллов — 360. Городская среда считается благоприятной, если набрано более 180 баллов.

Согласно результатам за 2019 год, Пенза получила 184 балла. При этом по итогам 2018-го индекс качества городской среды был выше — 187 баллов.

По отдельным направлениям по итогам 2019 года наблюдаются следующие результаты: «Жилье и прилегающие пространства» — 33 балла (в 2018 году было 34), «Улично-дорожная сеть» — 32 (было 37), «Общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства» — 30 (было 30), «Социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства» — 32 (было 30), «Общегородское пространство» — 34 (было 29), «Озеленение пространства» — 23 (было 29).

Заречный по итогам 2019 года набрал 198 баллов. В 2018 году индекс качества городской среды составлял 191 балл.

Остальные города Пензенской области порог в 180 баллов не преодолели.

Кузнецк набрал по итогам 2019 года 163 балла (в 2018 — 164), Сердобск — 164 ( было 135), Каменка — 174 (было 169), Белинский — 171 (было 163), Нижний Ломов — 163 (было 153), Никольск — 152 (было 137), Городище — 149 (было 120), Спасск — 149 (было 122), Сурск — 149 (было 145).

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