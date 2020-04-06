Департамент информполитики заключил с ТРК «Наш Дом» контракт на 4 млн. рублей Общество

Пенза, 6 апреля 2020. PenzaNews. Департамент информационной политики и средств массовой информации Пензенской области в лице начальника Екатерины Шнайдер заключил с ЗАО «Телерадиокомпания «Наш Дом» в лице генерального директора Татьяны Прошиной государственный контракт на 4 млн. рублей.

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Он подписан по результатам электронного аукциона, который был признан несостоявшимся, поскольку на него поступила лишь одна заявка.

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Контракт предусматривает размещение в эфире телеканала и радиостанции материалов о развитии экономики, науки, образования, здравоохранения и реализации социальных проектов в Пензенской области.

В их числе — авторские телепрограммы по теме «Безопасность дорожного движения на территории Пензенской области», репортажи, различные рубрики, видео- и аудиоролики.

Помимо этого, «Наш Дом» должен обеспечить трансляцию одной прямой линии продолжительностью до 120 минут.

Срок оказания услуг — по 20 декабря 2020 года.

Оплата будет произведена из средств бюджета Пензенской области.