EN
18:52:41 Понедельник, 6 апреля
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
ВАЖНО В Пензенской области число случаев заражения коронавирусом выросло с 27 до 32

Госконтракт на 4 млн. рублей заключен между пензенским департаментом информполитики и ВГТРК

17:43 | 06.04.2020 | Общество

Печать

Пенза, 6 апреля 2020. PenzaNews. Департамент информационной политики и средств массовой информации Пензенской области в лице начальника Екатерины Шнайдер заключил с федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» в лице директора филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Пенза» Оксаны Чубарь госконтракт на 4 млн. рублей.

Госконтракт на 4 млн. рублей заключен между пензенским департаментом информполитики и ВГТРК. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он подписан по результатам электронного аукциона, который был признан несостоявшимся, поскольку на него поступила лишь одна заявка.

Читайте также

Департамент информполитики заключил с ТРК «Наш Дом» контракт на 4 млн. рублей

Контракт предусматривает производство и размещение в телеэфире видеосюжетов, тематических рубрик, интервью и прямой линии длительностью до 120 минут.

Помимо этого, исполнителю предстоит подготовить видеофильм о Пензенской области с трейлером и анонсом, а также презентационные ролики.

Кроме того, в рамках контракта запланирован выход радиоинтервью.

Срок оказания услуг — по 20 декабря 2020 года.

Оплата будет произведена из средств бюджета Пензенской области.

Новости партнеров
Читайте также
Иван Белозерцев провел встречу с руководителями телерадиокомпаний В Пензенской области из-за коронавируса под меднаблюдением находятся 4,7 тыс. человек
Департамент информполитики заключил с ТРК «Наш Дом» контракт на 4 млн. рублей В Башмаковском районе из водоема вытащили машину с телом мужчины
В Пензе возбуждено дело по факту гибели мужчины во время ремонта трактора Стал известен возраст новых пациентов с коронавирусом в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement

Мы публикуем только проверенную информацию о коронавирусе COVID-19 в Пензенской области.

Подпишись прямо сейчас в «Яндекс.Дзен» на канал PenzaNews.

Подпишись прямо сейчас в Telegram на наш канал @PenzaNews или бот @PenzaNewsBot.