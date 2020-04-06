Госконтракт на 4 млн. рублей заключен между пензенским департаментом информполитики и ВГТРК Общество

Пенза, 6 апреля 2020. PenzaNews. Департамент информационной политики и средств массовой информации Пензенской области в лице начальника Екатерины Шнайдер заключил с федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» в лице директора филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Пенза» Оксаны Чубарь госконтракт на 4 млн. рублей.

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Он подписан по результатам электронного аукциона, который был признан несостоявшимся, поскольку на него поступила лишь одна заявка.

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Контракт предусматривает производство и размещение в телеэфире видеосюжетов, тематических рубрик, интервью и прямой линии длительностью до 120 минут.

Помимо этого, исполнителю предстоит подготовить видеофильм о Пензенской области с трейлером и анонсом, а также презентационные ролики.

Кроме того, в рамках контракта запланирован выход радиоинтервью.

Срок оказания услуг — по 20 декабря 2020 года.

Оплата будет произведена из средств бюджета Пензенской области.