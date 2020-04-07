В Пензе установлен автор фейка о числе умерших от коронавируса Общество

Пенза, 7 апреля 2020. PenzaNews. Полицейские выяснили личность жителя Пензы, распространившего в социальной сети недостоверную информацию о количестве умерших от новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

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«Установлено, что 47-летний житель областного центра разместил в социальной сети публикацию, в которой сообщил сведения о количестве умерших от коронавируса и находящихся под наблюдением граждан, не соответствующие действительности», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что данная запись впоследствии была удалена.

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«Гражданин признался в содеянном и пояснил, что в социальной сети хотел развить тему, связанную с распространением коронавируса в Пензе. Для убедительности он добавил, что информацию о количестве умерших людей получил от своих родственников-врачей. Позже мужчина признался, что где-то услышал эти сведения, но не проверил их достоверность», — сказали в полиции.

В пресс-службе пояснили, что в отношении жителя Пензы составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации», ему грозит штраф до 100 тыс. рублей.