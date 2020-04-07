EN
16:37:47 Вторник, 7 апреля
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
ВАЖНО Названы города и районы Пензенской области, где подтверждены случаи коронавируса

В Пензе установлен автор фейка о числе умерших от коронавируса

12:45 | 07.04.2020 | Общество

Печать

Пенза, 7 апреля 2020. PenzaNews. Полицейские выяснили личность жителя Пензы, распространившего в социальной сети недостоверную информацию о количестве умерших от новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

В Пензе установлен автор фейка о числе умерших от коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что 47-летний житель областного центра разместил в социальной сети публикацию, в которой сообщил сведения о количестве умерших от коронавируса и находящихся под наблюдением граждан, не соответствующие действительности», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что данная запись впоследствии была удалена.

Читайте также

В Пензенской области число случаев заражения коронавирусом достигло 51

«Гражданин признался в содеянном и пояснил, что в социальной сети хотел развить тему, связанную с распространением коронавируса в Пензе. Для убедительности он добавил, что информацию о количестве умерших людей получил от своих родственников-врачей. Позже мужчина признался, что где-то услышал эти сведения, но не проверил их достоверность», — сказали в полиции.

В пресс-службе пояснили, что в отношении жителя Пензы составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации», ему грозит штраф до 100 тыс. рублей.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе конференция «Secon» перенесена на август Банк «Кузнецкий» начал реализацию комплекса антикризисных мер по поддержке бизнеса
Житель Пензы лишился 160 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенников В Пензе сотрудники Росгвардии удержали женщину от необдуманного поступка
Житель Пензы обвиняется в убийстве соседа Пенсионерка из Пензы лишилась 210 тыс. рублей при попытке продать массажную кровать
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement

Мы публикуем только проверенную информацию о коронавирусе COVID-19 в Пензенской области.

Подпишись прямо сейчас в «Яндекс.Дзен» на канал PenzaNews.

Подпишись прямо сейчас в Telegram на наш канал @PenzaNews или бот @PenzaNewsBot.