Пособие по безработице для трудившихся неофициально пензенцев будет минимальным — министр Общество

Пенза, 8 апреля 2020. PenzaNews. Пособие по безработице гражданам, которые официально не состояли в трудовых отношениях, будет выплачиваться в Пензенской области в минимальном размере. Об этом сообщил министр труда, социальной защиты и демографии региона Алексей Качан.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Таким, кто работал нелегально, пособие будет назначено в минимальном размере. Оно в настоящий момент составляет 1,5 тыс. рублей в месяц», — сказал он в ходе прямого эфира, проведенного в аккаунте губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в соцсети Instagram с целью информирования жителей региона о мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

Алексей Качан пояснил, что таким гражданам необходимо дистанционно подать заявление о содействии в поиске подходящей работы — через интернет-портал службы занятости Пензенской области или по электронной почте.

По его словам, в аналогичном же формате в настоящее время проводится перерегистрация безработных граждан.

Он уточнил, что общее количество граждан, находящихся в поиске работы, составляет 8 тыс. человек.