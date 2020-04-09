РАН подтвердила наличие оснований для присвоения Пензе звания «Город трудовой доблести» Общество

Пенза, 9 апреля 2020. PenzaNews. Экспертное заключение Российской академии наук (РАН), подтверждающее наличие оснований для присвоения Пензе звания «Город трудовой доблести», поступило в адрес губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

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«В экспертном заключении Российской академии наук сказано, что направленные регионом материалы свидетельствуют о большом вкладе Пензы и ее жителей в дело укрепления оборонной мощи страны в годы Великой Отечественной войны, в Победу СССР над фашизмом», — отметил глава региона.

Он напомнил, что получение экспертного заключения РАН является одним из обязательных условий для рассмотрения соответствующего ходатайства.

«Будем надеяться на то, что нам удастся довести начатое дело до логического завершения, и Пензе присвоят высокое звание. Это важно для наших ветеранов, тружеников тыла, для их детей и внуков, а, по сути, для всех жителей нашего славного края», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», закон «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести» был принят 1 марта 2020 года.

В соответствии с ним, основаниями для присвоения звания являются: награждение предприятий госнаградами или вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета обороны; вручение работникам предприятий госнаград за трудовые заслуги; документально подтвержденные факты трудового героизма жителей в 1941–1945 годах.

Порядок предусматривает, что ходатайство о присвоении звания с приложенным к нему экспертным заключением Российской академии наук (РАН), подтверждающим наличие соответствующих оснований, должен рассматривать оргкомитет «Победа».

Согласно закону, звание «Город трудовой доблести» присваивается указом президента России, как правило, в канун Праздника весны и труда, который отмечается 1 мая.