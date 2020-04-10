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Белозерцев проинспектировал ход строительства дороги от улицы Зеленодольской до трассы

16:49 | 10.04.2020 | Общество

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Пенза, 10 апреля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проинспектировал ход строительства автомобильной дороги от улицы Зеленодольской до федеральной трассы «Тамбов — Пенза» в пятницу, 10 апреля.

Белозерцев проинспектировал ход строительства дороги от улицы Зеленодольской до трассы

Фото: Pnzreg.ru

Ответственные лица проинформировали главу региона, что на объекте выполнено устройство земляного полотна, песчаного и щебеночного оснований, а также частично — нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Помимо этого, закончены работы по переустройству канализации, кабеля связи и водопровода.

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Комментируя увиденное, губернатор призвал на всех этапах контролировать качество работ, выполняемых в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

«Пензенский регион на хорошем счету. Будем продолжать держать взятые темпы», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.

Согласно данным портала госзакупок, 24 сентября 2019 года администрация Мичуринского сельсовета Пензенского района Пензенской области в лице главы Любови Евдокимовой и ООО «Пензадорстрой» в лице гендиректора Виталия Ананьчева заключили госконтракт на строительство автодороги от улицы Зеленодольской до трассы «Тамбов — Пенза».

Его цена составила более 164 млн. рублей.

Работы планируется выполнить до 31 октября 2022 года.

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