Белозерцев проинспектировал ход строительства дороги от улицы Зеленодольской до трассы Общество

Пенза, 10 апреля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проинспектировал ход строительства автомобильной дороги от улицы Зеленодольской до федеральной трассы «Тамбов — Пенза» в пятницу, 10 апреля.

Фото: Pnzreg.ru

Ответственные лица проинформировали главу региона, что на объекте выполнено устройство земляного полотна, песчаного и щебеночного оснований, а также частично — нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Помимо этого, закончены работы по переустройству канализации, кабеля связи и водопровода.

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Комментируя увиденное, губернатор призвал на всех этапах контролировать качество работ, выполняемых в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

«Пензенский регион на хорошем счету. Будем продолжать держать взятые темпы», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.

Согласно данным портала госзакупок, 24 сентября 2019 года администрация Мичуринского сельсовета Пензенского района Пензенской области в лице главы Любови Евдокимовой и ООО «Пензадорстрой» в лице гендиректора Виталия Ананьчева заключили госконтракт на строительство автодороги от улицы Зеленодольской до трассы «Тамбов — Пенза».

Его цена составила более 164 млн. рублей.

Работы планируется выполнить до 31 октября 2022 года.