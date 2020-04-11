В Пензе 14 апреля начнут формировать продуктовые наборы для малообеспеченных семей Общество

Пенза, 11 апреля 2020. PenzaNews. Работа по формированию продуктовых наборов для малообеспеченных семей будет начата в Пензе в предстоящий вторник, 14 апреля. Об этом сообщил вице-мэр Сергей Волков.

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«Во вторник получаем продукты и формируем наборы», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в администрации города в минувшую пятницу, 10 апреля.

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Сергей Волков пояснил, что затем граждане по телефону будут оповещены о месте и времени выдачи продуктовых наборов.

По информации пресс-службы мэрии, всего в Пензе их планируется раздать более 8 тыс.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в целом по Пензенской области около 24 тыс. семей, состоящих на учете в качестве малообеспеченных, получат продуктовые наборы в качестве меры поддержки в период действия ограничений, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

Вес каждого составит около 20 кг.