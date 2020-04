View this post on Instagram

Вот такие продуктовые наборы общим весом порядка 20 килограммов получат около 24 тысяч семей Пензенской области, стоящие на учете как малообеспеченные. Никуда дополнительно обращаться за ними не надо, социальные работники по мере формирования наборов будут сообщать семьям о поступлении.