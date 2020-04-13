Роспотребнадзор готов защитить права пензенцев после отмены мероприятий из-за коронавируса Общество

Пенза, 13 апреля 2020. PenzaNews. Управление Роспотребнадзора по Пензенской области готово выступить в защиту нарушенных прав потребителей, купивших билеты на культурно-массовые мероприятия, которые оказались отменены в связи с введением с 16 марта режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе ведомства.

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«В сложившихся обстоятельствах потребители имеют право требовать на основании п. 1 ст. 451 Гражданского кодекса РФ расторжения договора и возврата стоимости билетов на указанные массовые мероприятия по причине существенных изменений обстоятельств, из которых стороны исходили при их заключении», — пояснили в управлении.

В пресс-службе добавили, что при обращении в Роспотребнадзор необходимо представить заявление, копии билетов и претензий.