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Роспотребнадзор готов защитить права пензенцев после отмены мероприятий из-за коронавируса

10:08 | 13.04.2020 | Общество

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Пенза, 13 апреля 2020. PenzaNews. Управление Роспотребнадзора по Пензенской области готово выступить в защиту нарушенных прав потребителей, купивших билеты на культурно-массовые мероприятия, которые оказались отменены в связи с введением с 16 марта режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе ведомства.

Роспотребнадзор готов защитить права пензенцев после отмены мероприятий из-за коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В сложившихся обстоятельствах потребители имеют право требовать на основании п. 1 ст. 451 Гражданского кодекса РФ расторжения договора и возврата стоимости билетов на указанные массовые мероприятия по причине существенных изменений обстоятельств, из которых стороны исходили при их заключении», — пояснили в управлении.

В пресс-службе добавили, что при обращении в Роспотребнадзор необходимо представить заявление, копии билетов и претензий.

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