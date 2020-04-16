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В Пензенской области введен особый противопожарный режим

10:24 | 16.04.2020 | Общество

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Пенза, 16 апреля 2020. PenzaNews. Особый противопожарный режим введен во всех муниципальных образованиях и городских округах Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

В Пензенской области введен особый противопожарный режим. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На территориях поселений и городских округов, садоводческих и дачных некоммерческих объединений, предприятий нельзя разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы. Для контроля за выполнением требований пожарной безопасности будет усилено патрулирование, организовано дежурство специальных маневренных групп и мобильных постов, ограничивающих доступ населения в леса», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрены повышенные штрафы: для граждан — от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, для юрлиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.

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