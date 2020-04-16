В Спасске составлен протокол на владельца кафе, не остановившего работу из-за коронавируса Общество

Пенза, 16 апреля 2020. PenzaNews. Протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности», составлен в Спасске Пензенской области в отношении владельца кафе, деятельность которого не была приостановлена, несмотря на ограничения, введенные в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Участковые уполномоченные полиции получили информацию о том, что в одном из придорожных кафе возле автомобильной дороги М5 «Урал» в нарушение установленного запрета находятся посетители. Полицейские незамедлительно прибыли по указанному адресу и в помещении заведения обнаружили группу граждан, которые находились за столами и ожидали обслуживания», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что, помимо административной, предусмотрена и уголовная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, если оно повлечет по неосторожности массовое заболевание людей либо смерть человека.