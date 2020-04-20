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Выявлены организации, нарушившие запрет о работе в условиях режима повышенной готовности

18:27 | 20.04.2020 | Общество

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Пенза, 20 апреля 2020. PenzaNews. Межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители мэрии Пензы, администрации Железнодорожного района, городских управлений по делам ГО и ЧС и МВД России, выявили четыре организации, продолжающие деятельность, несмотря на ограничения, введенные в рамках режима повышенной готовности, объявленного в регионе из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой горадминистрации.

Выявлены организации, нарушившие запрет о работе в условиях режима повышенной готовности

Фото: Penza-gorod.ru

«Межведомственная комиссия провела обход более 10 предприятий торговли, питания, сферы услуг Железнодорожного района на предмет соблюдения данных требований», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что установлены нарушения при оказании услуг шиномонтажа, мойки автомобилей и при продаже шаурмы.

«С руководителями организаций и работниками провели профилактические беседы», — добавляется в сообщении.

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