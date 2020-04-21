В Пензе синхронизированы работы по ремонту дорог и сетей Общество

Пенза, 21 апреля 2020. PenzaNews. Работы по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») и ремонту сетей синхронизированы в Пензе. Об этом сообщил директор МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» Максим Иванкин.

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«Все ресурсоснабжающие организации в начале сезона представили нам график выполнения плановых работ на теплосетях. Мы синхронизировали даты с ремонтом дорог в рамках нацпроекта, чтобы предупредить случаи проведения земляных работ на новом дорожном покрытии», — сказал он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 21 апреля.

Максим Иванкин пояснил, что при возникновении аварийных ситуаций ресурсоснабжающие организации после устранения порывов обязаны восстановить проезжую часть или тротуар с применением таких же материалов и с аналогичным уровнем качества.

«В работе в рамках нацпроекта находится 20 объектов. Это проспект Строителей, улицы Луначарского, Коннозаводская, Володарского, Ленинградская, Ставского, Тульская, Угловая, Тельмана, дорога на Лебедевку и ряд других», — цитирует руководителя учреждения пресс-служба городской администрации.