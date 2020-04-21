В Пензенской области перечислены федеральные выплаты к 75-летию Великой Победы Общество

Пенза, 21 апреля 2020. PenzaNews. Единовременные федеральные выплаты по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне перечислены жителям Пензенской области, подпадающим под действие указа президента России Владимира Путина №100 от 7 февраля 2020 года.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Выплата была произведена досрочно — одновременно с пенсией за апрель. Всего на эти цели в Пензенской области ПФР направил более 665 млн. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.

В ПФР уточнили, что право на выплату в сумме 75 тыс. рублей в Пензенской области имеют 3 тыс. 962 человека, в размере 50 тыс. рублей — 7 тыс. 718 человек.

«В соответствии с указом №186 от 24 апреля 2019 года, с прошлого года инвалидам и участникам Великой Отечественной войны ко Дню Победы выплачивается по 10 тыс. рублей ежегодно. Их в регионе 463 человека», — добавили в отделении.

В пресс-службе отметили, что до получателей двух пенсий — по линии ПФР и силовых ведомств — выплаты доведены в Пенсионном фонде, таких в Пензенской области насчитывается 98 человек.