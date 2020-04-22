Житель Пензы оштрафован за комментарий в соцсети Общество

Пенза, 22 апреля 2020. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей назначено 36-летнему жителю Пензы за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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По ее словам, в августе 2019 года мужчина разместил в комментариях к новостной странице в одной из социальных сетей публикацию с лозунгом, запрещенным на территории РФ и включенным в федеральный список экстремистских материалов.

«По результатам проверки в отношении пензенца прокуратура Октябрьского района возбудила дело об административном правонарушении. [...] По результатам его рассмотрения судьей Октябрьского районного суда Пензы виновному лицу назначен штраф», — пояснила она, уточнив, что постановление пока не вступило в законную силу.

Светлана Артамонова добавила, что после выявления нарушения мужчина удалил данный комментарий.