EN
19:20:05 Среда, 22 апреля
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В России зарегистрировано около 58 тыс. случаев заражения коронавирусом, в Пензенской области — 196

Житель Пензы оштрафован за комментарий в соцсети

13:15 | 22.04.2020 | Общество

Печать

Пенза, 22 апреля 2020. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей назначено 36-летнему жителю Пензы за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Житель Пензы оштрафован за комментарий в соцсети. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, в августе 2019 года мужчина разместил в комментариях к новостной странице в одной из социальных сетей публикацию с лозунгом, запрещенным на территории РФ и включенным в федеральный список экстремистских материалов.

«По результатам проверки в отношении пензенца прокуратура Октябрьского района возбудила дело об административном правонарушении. [...] По результатам его рассмотрения судьей Октябрьского районного суда Пензы виновному лицу назначен штраф», — пояснила она, уточнив, что постановление пока не вступило в законную силу.

Светлана Артамонова добавила, что после выявления нарушения мужчина удалил данный комментарий.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе на 10 тыс. рублей оштрафована женщина, сбежавшая из-под карантина Под Пензой женщина лишилась 1,7 млн. рублей в надежде узнать причину неудач в личной жизни
Сотрудники пресс-службы пензенского УМВД запустили флешмоб против мошенников МТС помогла организовать удаленную работу сотрудников пензенского филиала IBS
В Пензенской области проведено более 21 тыс. тестов на коронавирус В Пензенской области из-за коронавируса под наблюдением находятся около 2,6 тыс. человек
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement