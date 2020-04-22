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В Пензе на 10 тыс. рублей оштрафована женщина, сбежавшая из-под карантина

17:50 | 22.04.2020 | Общество

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Пенза, 22 апреля 2020. PenzaNews. Женщина, которая после контакта с человеком, заразившимся новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), должна была находиться по месту проживания с 31 марта в течение семи дней, но 3 апреля сбежала из-под карантина, оштрафована в Пензе на 10 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель Железнодорожного районного суда города.

В Пензе на 10 тыс. рублей оштрафована женщина, сбежавшая из-под карантина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он пояснил, что, покинув квартиру, жительница Пензы нарушила требования, перечисленные в постановлении главного государственного санитарного врача по региону, согласно которому она была обязана находиться в изоляции, не посещать работу, учебу, магазины, аптеки и любые общественные места, не пользоваться общественным транспортом и не контактировать с третьими лицами.

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«3 апреля женщина вместе со своей подругой решила покинуть место самоизоляции с целью посещения старой съемной квартиры. Для этого ее приятельница вызвала такси, и они вылезли через окно своей съемной квартиры на первом этаже, так как вход в подъезд по этому адресу охранялся сотрудниками полиции. Выйдя на улицу, они сели в такси, отправились забрать вещи и приехали обратно, где их задержали полицейские», — сказал собеседник агентства.

По его словам, при назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства и посчитал возможным снизить размер назначаемого по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» штрафа до 10 тыс. рублей.

«Постановление в законную силу не вступило», — отметил он.

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