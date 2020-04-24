Иван Белозерцев утвердил 11 членов Общественной палаты Пензенской области Общество

Пенза, 24 апреля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев утвердил 11 членов Общественной палаты региона. Соответствующее постановление подписано в пятницу, 24 апреля.

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Данные кандидатуры были представлены структурными подразделениями общероссийских и межрегиональных общественных объединений, зарегистрированных на территории региона.

В новый состав Общественной палаты Пензенской области вошли, в частности, член региональной общественной организации Российского союза ветеранов Юрий Агапов, директор школы №7 города Пензы Анита Благодерова, председатель совета областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) Алексей Булыгин, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, глава реготделения Поискового движения России Лариса Казакова.

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Также в него включены руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Пензенской области Сергей Мельников, член реготделения Российского союза налогоплательщиков Олег Сактирин, глава Торгово-промышленной палаты региона Владимир Подобед, председатель областной общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Цигвинцев, директор ГТРК «Пенза» Оксана Чубарь и глава централизованной религиозной организации «Региональное духовное управление мусульман Пензенской области» Абубякяр Юнкин.

Ожидается, что еще 11 членов Общественной палаты Пензенской области в ближайшее время будут утверждены Законодательным собранием региона по представлению некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений.

После этого члены Общественной палаты, утвержденные губернатором и региональным парламентом, определят 11 членов из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями.