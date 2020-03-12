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Оксана Чубарь войдет в новый состав Общественной палаты России

17:03 | 12.03.2020 | Общество

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Пенза, 12 марта 2020. PenzaNews. Директор ГТРК «Пенза» Оксана Чубарь будет представлять Пензенскую область в новом составе Общественной палаты России.

Оксана Чубарь войдет в новый состав Общественной палаты России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Члены Общественной палаты региона поддержали ее кандидатуру в ходе тайного голосования.

Оксана Чубарь с 2017 года является заместителем председателя Общественной палаты Пензенской области.

В декабре 2019 года она была избрана в состав Общественной палаты России после прекращения полномочий исполнительного директора АНО «Квартал Луи» Марии Львовой-Беловой, написавшей заявление о выходе из состава консультативно-совещательного органа.

25 февраля 2020 года президент России Владимир Путин инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты страны. По результатам проведенных консультаций он определил кандидатуры 40 граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в новый состав палаты.

В течение 30 дней с этой даты общественные палаты регионов должны избрать из своего состава путем тайного альтернативного голосования по одному обладающему безупречной репутацией представителю в состав Общественной палаты России.

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