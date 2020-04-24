В Пензе объекты культурного наследия будут предлагать в аренду на льготных условиях Общество

Пенза, 24 апреля 2020. PenzaNews. Порядок установления льготной арендной платы в отношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся к собственности города Пензы, утвержден в ходе 9-й внеочередной сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 24 апреля.

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Документ вступит в силу на следующий день после его официального опубликования.

Согласно проекту решения, данный порядок будет распространяться на объекты, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, соответствующие установленным правительством РФ критериям отнесения зданий и сооружений к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии.

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При проведении аукциона начальный размер арендной платы по соответствующему договору устанавливается в сумме 1 рубль в год без учета НДС за один объект культурного наследия.

Период применения льготной арендной платы будет ограничен сроком действия договора аренды.

Как отмечается в сообщении, распространенном пресс-службой гордумы, это позволит сохранить объекты культурного наследия в должном состоянии и в то же время освободит бюджет Пензы от дополнительных расходов на сохранение и восстановление таких зданий и сооружений.