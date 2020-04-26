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В Пензе почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

13:14 | 26.04.2020 | Общество

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Пенза, 26 апреля 2020. PenzaNews. Представители власти и общественности почтили память участников ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

В Пензе почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В связи с ограничениями, введенными в регионе из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, мероприятие у памятника жертвам радиационных катастроф состоялось без участия почетного караула и без проведения официальной части.

Собравшиеся отметили мужество и самоотверженность тех, кто ценой своей жизни пытался предотвратить распространение радиации.

В память о них была объявлена минута молчания.

По официальным данным, в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС принимали участие свыше 2 тыс. жителей Пензенской области, более половины из них уже нет в живых.

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