Объявлен конкурс журналистских работ «А мы из Пензы» Общество

Пенза, 27 апреля 2020. PenzaNews. Департамент информационной политики и средств массовой информации Пензенской области объявил конкурс журналистских работ «А мы из Пензы».

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Порядок его организации и проведения утвержден приказом №25 от 24 апреля, который подписала начальник департамента Екатерина Шнайдер.

Общий призовой фонд конкурса превысит 1 млн. рублей.

За лучшие работы коллективов региональной, районной газет, информационно-аналитической телепрограммы, а также интернет-СМИ денежные вознаграждения составят 75 тыс., 50 тыс. и 30 тыс. рублей за первое, второе и третье места соответственно.

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В номинации «Лучшая работа ветерана журналистики (за вклад в развитие СМИ Пензенской области)» призеры получат по 30 тыс. рублей.

Вознаграждения в сумме 25 тыс., 20 тыс. и 15 тыс. рублей предусмотрены в шести номинациях: за лучшие работы на темы «Здоровая семья — здоровая губерния», «Пензенская область — территория успеха», «Регион дружбы», «Победа одна на всех», «А мы из Пензы», а также для фотокорреспондентов.

Помимо этого, будут определены лучшие журналистские работы авторов до 18 лет. За них будут выплачены вознаграждения в размере 15 тыс., 10 тыс. и 5 тыс. рублей.

Прием заявок продлится до 3 июля.

Победителей определит конкурсная комиссия во главе с заместителем председателя правительства Пензенской области Василием Трохиным.