Опубликован доклад Екатерины Шнайдер, который журналистам не удалось услышать лично Общество

Пенза, 27 февраля 2020. PenzaNews. Доклад начальника департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Екатерины Шнайдер, ознакомиться с содержанием которого в ходе заседания облправительства 27 февраля аккредитованные журналисты не смогли, поскольку представитель пресс-службы попросил их покинуть зал, опубликован на сайте ведомства.

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В докладе говорится, что исполнительный орган госвласти региона является учредителем 30 государственных автономных учреждений, которые выпускают 26 районных газет, а также периодические издания «Пензенская правда», «Земляки. Пенза», «Наша Пенза», «Беседка» и «Пензенские губернские ведомости» совокупным еженедельным тиражом более 100 тыс. экземпляров. Кроме того, департамент выступает учредителем ГАУ «Региональное информационное агентство Пензенской области» (РИАПО) и «Медиахолдинг «Экспресс».

«Главная цель информационной работы департамента — формирование положительного имиджа Пензенской области, пропаганда достижений жителей региона, освещение актуальных вопросов, [...] информирование населения о деятельности губернатора и правительства Пензенской области, органов местного самоуправления муниципальных образований», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что планирование деятельности происходит в еженедельном режиме.

«Данная работа направлена на разработку и внедрение единого медиаплана по освещению в региональных СМИ положительной работы губернатора и правительства Пензенской области», — поясняется в докладе, значительная часть которого посвящена созданию ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс».

Среди прочего обращается внимание на то, что благодаря новому учреждению появились дополнительные возможности «визуализации успешной деятельности» представителей власти.

«Телеканал «Экспресс» осуществляет организацию трансляций прямых линий губернатора в официальных аккаунтах в интернете, готовит интерактивные презентации, [...] имиджевые и презентационные ролики и фильмы», — говорится в тексте, в котором утверждается также, что произошедшие на телеканале со времени создания ГАУ изменения «позволят расширить аудиторию, снизить социальное напряжение у жителей региона в рамках нехватки полезной позитивной информации».

Помимо этого, в докладе уделено внимание радио «Экспресс» и сетевому изданию «Пенза-Пресс», сайт которого планируется обновить.

«Теле-, радио- и интернет-проекты медиахолдинга «Экспресс» служат информационными посредниками между властью и обществом, позволяют работать каждый со своей аудиторией», — подчеркивается в нем.

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Повестка заседания правительства Пензенской области, состоявшегося 27 февраля, включала в себя два вопроса: об итогах реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в 2019 году и прогнозе на 2020 год, а также об усовершенствовании мер по реализации единой государственной информационной политики, проводимой департаментом информполитики и СМИ региона.

До начала заседания представитель пресс-службы правительства Пензенской области предупредил аккредитованных журналистов о том, что они могут присутствовать только при рассмотрении первого вопроса.

Перед началом выступления второго докладчика работник пресс-службы дал понять журналистам, что им пора покинуть зал. Начальник департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Екатерина Шнайдер никак этому не препятствовала, а в ответ на удивление участников заседания, вызванное уходом журналистов, сказала: «Конкуренция».

Спустя непродолжительное время после заседания — еще до обнародования текста доклада — информация о его содержании появилась в провластных СМИ, учредителем которых является возглавляемое Екатериной Шнайдер ведомство.