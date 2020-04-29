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Заксобрание утвердило 11 членов Общественной палаты Пензенской области

14:20 | 29.04.2020 | Общество

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Пенза, 29 апреля 2020. PenzaNews. Законодательное собрание Пензенской области утвердило 11 членов Общественной палаты региона в ходе 30-й очередной сессии, состоявшейся в среду, 29 апреля.

Заксобрание утвердило 11 членов Общественной палаты Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Их кандидатуры ранее представили некоммерческие организации, в том числе региональные общественные объединения.

В новый состав Общественной палаты вошли: директор ООО «Панацея» Сергей Дегтярь, председатель реготделения Всероссийского общества глухих Любовь Демина, руководитель первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Юлия Кирюшина, председатель правления Ассоциации товариществ собственников жилья и потребительских кооперативов региона Владимир Лощинин, глава областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Галина Попадюк и генеральный директор ЗАО «Телерадиокомпания «Наш Дом» Татьяна Прошина.

Также в состав палаты включены директор спортшколы олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А. Лавровой Валерий Старкин, руководитель детско-юношеского центра «Юность» Игорь Строителев, специалист по связям с общественностью ООО «Дионис» Юлия Толубанова, председатель правления региональной общественной организации Российского союза ветеранов Афганистана Владимир Холзинев и глава реготделения движения «Волонтеры Победы» Дмитрий Шлыков.

Еще 11 членов Общественной палаты Пензенской области до этого утвердил губернатор Иван Белозерцев.

Планируется, что в ближайшее время члены Общественной палаты, утвержденные губернатором и региональным парламентом, определят 11 членов из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями.

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