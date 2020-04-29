По факту заражения коронавирусом подопечных интерната под Пензой начата проверка Общество

Пенза, 29 апреля 2020. PenzaNews. Прокурор Пензенской области Наталья Канцерова поручила прокурору Бессоновского района Никите Старкину провести проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в государственном автономном стационарном учреждении социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов системы соцзащиты населения региона «Сосновский психоневрологический интернат», в котором несколько пациентов заразились новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

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«Ход проверки поставлен на контроль региональной прокуратуры», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что с учетом полученных результатов будет решен вопрос о принятии исчерпывающих мер по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.

Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин сообщил о том, что в сосновском психоневрологическим интернате подтверждено несколько случаев инфицирования COVID-19 среди подопечных учреждения и медработников. Он уточнил, что очаг ограничен одним отделением.