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По факту заражения коронавирусом подопечных интерната под Пензой начата проверка

15:23 | 29.04.2020 | Общество

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Пенза, 29 апреля 2020. PenzaNews. Прокурор Пензенской области Наталья Канцерова поручила прокурору Бессоновского района Никите Старкину провести проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в государственном автономном стационарном учреждении социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов системы соцзащиты населения региона «Сосновский психоневрологический интернат», в котором несколько пациентов заразились новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

По факту заражения коронавирусом подопечных интерната под Пензой начата проверка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ход проверки поставлен на контроль региональной прокуратуры», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что с учетом полученных результатов будет решен вопрос о принятии исчерпывающих мер по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.

Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин сообщил о том, что в сосновском психоневрологическим интернате подтверждено несколько случаев инфицирования COVID-19 среди подопечных учреждения и медработников. Он уточнил, что очаг ограничен одним отделением.

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