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Очаг коронавируса выявлен в психоневрологическом интернате под Пензой

09:28 | 24.04.2020 | Медицина

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Пенза, 24 апреля 2020. PenzaNews. Несколько случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлено в психоневрологическом интернате в селе Сосновка Бессоновского района Пензенской области. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин.

Очаг коронавируса выявлен в психоневрологическом интернате под Пензой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Несколько случаев — в психоневрологическом интернате сосновском. [...] Подтверждены пять случаев заболевания пациентов, и [инфицированы] двое медработников», — сказал он, отвечая на вопрос ведущей программы «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза» Ирины Заварцевой.

По словам Михаила Перекусихина, в настоящее время проводится эпидрасследование, принимается решение о тактике дальнейших действий.

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«Это сложное «предприятие», поэтому будем проводить определенные мероприятия, наверное, внутри самого учреждения: полная изоляция отделения. Хорошо, там пока только одно отделение задействовано. [...] Лабораторные исследования уже провели. Теперь будем определяться, как в кратчайшие сроки купировать этот очаг», — пояснил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 10.35 четверга, 23 апреля, в Пензенской области подтверждено 211 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Они зарегистрированы на территории трех городских округов — в Пензе, Кузнецке и Заречном, а также в 20 районах области из 27-ми.

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