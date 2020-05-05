В Пензе участок дороги-дублера закроют для транспорта на время ремонта Общество

Пенза, 5 мая 2020. PenzaNews. Участок дороги, являющейся дублером улицы Окружной в Пензе, будет временно закрыт для транспорта во вторник, 5 мая, в связи с проведением ремонта асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Предполагается, что работы будут выполняться с 12.00 до 20.00.

Ремонт будет осуществляться от улицы Зеленодольской до улицы Мира.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», ремонт дороги-дублера в Пензе в 2020 году включен в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

Контрактом, который заключен с подрядной компанией «Автодорога», предусмотрено приведение в нормативное состояние участка от улицы Карпинского до улицы Окружной.