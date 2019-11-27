«Автодорога» отремонтирует проезжую часть и тротуары в районе Окружной за 103 млн. рублей Общество

Пенза, 27 ноября 2019. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Департамент ЖКХ города Пензы» в лице руководителя Максима Иванкина и ООО «Автодорога» в лице Татьяны Недопекиной заключили контракт на ремонт дорог и тротуаров на сумму около 103 млн. рублей.

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В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») предусмотрено финансирование из бюджетов трех уровней: федерального — 51,4 млн. рублей, областного — 38,6 млн. рублей и городского — 12,9 млн. рублей.

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Контракт с подрядной организацией заключен по результатам электронного аукциона, на который поступила единственная заявка.

В соответствии с техническим заданием, намечено отремонтировать два объекта.

Один из них находится непосредственно на улице Окружной — от улицы Калинина до жилого комплекса «Олимп».

Также планируется выполнить работы на дороге-дублере — от улицы Карпинского до улицы Окружной.

Срок исполнения контракта — с 1 апреля по 1 августа 2020 года.