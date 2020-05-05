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Пензенский губернатор принял участие в акции «Сад памяти»

12:59 | 05.05.2020 | Общество

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Пенза, 5 мая 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в международной акции «Сад памяти», которая организована в регионах России и странах СНГ в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Пензенский губернатор принял участие в акции «Сад памяти»

Фото: Pnzreg.ru

Вместе с добровольцами он высадил несколько саженцев яблонь вблизи новой школы, построенной в микрорайоне «Арбековская застава» в рамках федерального проекта «Жилье».

«Важно, чтобы все деревья, которые будут посажены, особенно в этом году, принялись. Это память о великом подвиге нашего народа и наших земляков в годы Великой Отечественной войны. Важно, чтобы и молодежь, и все мы никогда о нем не забывали. Эта Победа завоевана огромной ценой», — отметил Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба правительства в Пензенской области, к настоящему времени в регионе посажено около 40 тыс. деревьев. До 9 мая планируется высадить еще 35 тыс. саженцев. «Сад памяти» будет разбит в каждом районе и городском округе.

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