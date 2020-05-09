Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем Победы Общество

Пенза, 9 мая 2020. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил жителей города с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, которая отмечается 9 мая.

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«Это великая дата в истории нашей страны, самый главный и дорогой праздник для всех поколений россиян. В этот день мы отдаем дань признательности и благодарности всем ветеранам, защищавшим нашу Родину на полях сражений, и всем труженикам, ковавшим победу в тылу. С болью в сердце и слезами на глазах мы вспоминаем тех, кому не суждено было вернуться домой с фронта, из концлагерей, и тех, кто не дожил до сегодняшнего дня», — отметил он.

Владимир Мутовкин подчеркнул, что долг нынешних поколений россиян — помнить, какой ценой была завоевана Великая Победа.

«Спасибо Вам, дорогие ветераны, за мирное небо над головой, за возможность жить и трудиться в свободной стране! Я от души желаю Вам и всем жителям Пензы крепкого здоровья, весеннего праздничного настроения, счастья, добра, согласия, оптимизма и благополучия во всех делах и начинаниях! Пусть дух Победы воодушевляет сердца и ведет вперед к достижениям на благо нашей малой родины и всей России. С праздником!» — сказал глава города.