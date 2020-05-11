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Около 10,5 тыс. пензенцев получили региональные выплаты в связи с 75-летием Победы

14:50 | 11.05.2020 | Общество

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Пенза, 11 мая 2020. PenzaNews. 10 тыс. 465 человек получили в Пензенской области единовременные региональные выплаты в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

Около 10,5 тыс. пензенцев получили региональные выплаты в связи с 75-летием Победы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мера социальной поддержки произведена в беззаявительном порядке на основании данных о наличии соответствующего удостоверения, подтверждающего категорию гражданина: инвалидам и участникам Великой Отечественной войны — в размере 10 тыс. рублей; бывшим несовершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто, лицам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда», труженикам тыла — 5 тыс. рублей», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что такие выплаты перечислены 499 и 9 тыс. 966 гражданам соответственно.

«Из бюджета Пензенской области на указанные цели выделено 55,8 млн. рублей», — добавили в пресс-службе регионального Минтруда.

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