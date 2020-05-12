Потерявшим работу из-за коронавируса пензенцам назначены выплаты на детей Общество

Пенза, 12 мая 2020. PenzaNews. Дополнительные ежемесячные выплаты в размере 3 тыс. рублей на 861 несовершеннолетнего ребенка назначены в Пензенской области гражданам, уволенным и признанным безработными начиная с 1 марта 2020 года. Об этом сообщил министр труда, социальной защиты и демографии региона Алексей Качан.

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«Сумма выплаченных средств составила более 8 млн. рублей», — уточнил он в ходе заседания рабочей группы регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19, состоявшегося в режиме видеоконференции во вторник, 12 мая.

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Алексей Качан подчеркнул, что пока получили выплату только те жители региона, которые признаны безработными в указанный период.

«Заявления еще продолжают поступать», — добавил он.

В соответствии с постановлением правительства России №485 от 12 апреля, гражданам, уволенным и признанным в установленном порядке безработными начиная с 1 марта 2020 года, пособие по безработице в апреле-июне устанавливается в размере 12 тыс. 130 рублей.

Временно безработным гражданам, у которых есть дети в возрасте до 18 лет, размер пособия в апреле-июне увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3 тыс. рублей на каждого ребенка одному из родителей.