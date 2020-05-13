В Пензе не будут наказывать бездомного, ловившего рыбу в реке Общество

Пенза, 13 мая 2020. PenzaNews. Надзирающий прокурор отменил постановление органа дознания о возбуждении уголовного дела по п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» в отношении 52-летнего бездомного, который рыбачил на реке Суре в Пензе в период нереста.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, сотрудники полиции задержали злоумышленника утром 24 апреля, когда им с помощью сетки-косынки было поймано три рыбы на улице Набережная реки Мойки.

«По словам мужчины, вылов он осуществлял для собственного пропитания, рыбу для продажи или иной выгоды имущественного характера никогда не использовал», — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что 1 мая орган дознания возбудил по данному факту уголовное дело, однако прокурор в связи с незначительным количеством и стоимостью пойманной рыбы, а также отсутствием вредных последствий для окружающей среды отменил соответствующее постановление.