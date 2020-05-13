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В Пензе не будут наказывать бездомного, ловившего рыбу в реке

10:59 | 13.05.2020 | Общество

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Пенза, 13 мая 2020. PenzaNews. Надзирающий прокурор отменил постановление органа дознания о возбуждении уголовного дела по п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» в отношении 52-летнего бездомного, который рыбачил на реке Суре в Пензе в период нереста.

В Пензе не будут наказывать бездомного, ловившего рыбу в реке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, сотрудники полиции задержали злоумышленника утром 24 апреля, когда им с помощью сетки-косынки было поймано три рыбы на улице Набережная реки Мойки.

«По словам мужчины, вылов он осуществлял для собственного пропитания, рыбу для продажи или иной выгоды имущественного характера никогда не использовал», — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что 1 мая орган дознания возбудил по данному факту уголовное дело, однако прокурор в связи с незначительным количеством и стоимостью пойманной рыбы, а также отсутствием вредных последствий для окружающей среды отменил соответствующее постановление.

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