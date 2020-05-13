В Пензе направят около 27 млн. рублей на строительство нового кладбища Общество

Пенза, 13 мая 2020. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» в лице начальника Игоря Умнова заключило с ООО «СитиСтрой» в лице генерального директора Эмилии Баткаевой контракт на сумму 26,6 млн. рублей на строительство нового кладбища севернее существующего Восточного.

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Он подписан по результатам электронного аукциона, в котором также участвовало ООО «Модуль». По итогам торгов начальная цена снижена почти на 2,5 млн. рублей.

Финансирование будет осуществляться по программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020–2026 годы» из муниципального бюджета.

Дата завершения работ по контракту — 14 сентября текущего года.

Согласно сведениям, размещенным на официальном портале госзакупок, строительство будет вестись в соответствии с проектной документацией, разработанной ООО «Поволжстройпроект» и прошедшей госэкспертизу еще в конце 2014 года.

Площадь участка, подлежащего освоению, составляет 40 га. Как отмечается в документации, он полностью занят лесным массивом, при этом преобладают такие породы деревьев, как сосна, береза и осина.

С севера находятся охранная зона линий электропередач и городские леса, с юга — существующее Восточное кладбище и далее федеральная трасса М5 «Урал», с запада — лесной массив, с востока — охранная зона трасс ЛЭП и далее полигон ТБО, с юго-востока — кладбище и далее дачный массив.

Территория нового кладбища будет разделена на три функциональные зоны: входную, зону захоронений, которая станет основной, и моральной защиты.

Поскольку на Восточном кладбище уже имеются часовня и административно-хозяйственное здание, строительство таких объектов не предусмотрено.

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По периметру кладбища планируется обустроить кольцевую дорогу, а вдоль ее наружной обочины высадить кустарник, образующий живую изгородь. Вблизи дороги будут размещены мусоросборники и трасса поливочного водопровода.

Зона захоронений будет разбита дорожно-транспортной сетью на кварталы площадью приблизительно 1 га, а те в свою очередь — на участки, связанные пешеходными дорожками. Расстояние от участка захоронения до ближайшего проезда не будет превышать 47 метров.

Предусмотрено ограждение кладбища забором из металлической сетки. На въезде намечено установить ворота шириной 7 метров для проезда траурных процессий. Во входной зоне будут предусмотрены места для стоянки транспорта, навес для ожидания, общественный туалет, резервуар для хранения воды и пост охраны.

Для подъезда к осваиваемому участку запроектирована дорога от входной зоны существующего Восточного кладбища. Она будет двухполосной с шириной полос 3 метра. На участке между существующими захоронениями и ранее отведенным участком под ритуальный зал из-за стесненных условий ширина полосы составит 2,5 метра.

Из-за того, что на участке подземные воды вскрыты на глубине менее двух метров с возможностью сезонного колебания уровня от 0,5 до 1 метра, предусмотрена дополнительная инженерная подготовка территории.