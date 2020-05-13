Численность населения Пензы уменьшилась до 520,3 тыс. человек Общество

Пенза, 13 мая 2020. PenzaNews. Численность постоянного населения Пензы на 1 января 2020 года составила, по предварительной оценке Росстата, 520,3 тыс. человек, что на 2 тыс. человек или на 0,4% меньше, чем на начало 2019-го. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой территориального органа Федеральной службы государственной статистики в среду, 13 мая.

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«В областном центре на начало 2020 года проживало 39,9% населения Пензенской области», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что на протяжении последних лет наблюдается увеличение данного показателя: на начало 2018 года на Пензу приходилось 39,3% от численности населения региона, 2019-го — 39,6%.

«По административным районам города Пензы численность постоянного населения на 1 января 2020 года распределилась следующим образом: 182,3 тыс. человек — 35% — проживают в Октябрьском районе; 133,1 тыс. человек — 25,6% — в Первомайском; 114,4 тыс. человек — 22% — в Железнодорожном; 90,5 тыс. человек — 17,4% — в Ленинском», — уточняется в сообщении.