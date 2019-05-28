Со знаком минус. Почему сокращается численность населения Пензенской области? Статьи

Пенза, 28 мая 2019. PenzaNews. Агентство РИА Рейтинг в конце апреля обнародовало рейтинг регионов России по демографии за последние три года — с 2016-го по 2018-й. Выяснилось, что численность населения за этот период выросла лишь в 25 субъектах федерации, а в остальных 60 — сократилась. Среди регионов со знаком минус оказалась и Пензенская область. В рейтинге она заняла 74 место.

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Лидерами стали: город Севастополь (численность населения увеличилась на 6,46%), Ингушетия (+5,20%), Чечня (+4,50%), Тюменская область (+4,41%), а также Ленинградская (+3,88%) и Московская (+3,84%).

Более чем на 3,5% численность населения выросла в шести регионах, увеличение в диапазоне 3,5%–1,5% отмечено в восьми субъектах федерации, в пределах 1,5–0,5% выросло население в пяти регионах, почти не изменилось — в шести (рост менее 0,5%).

Прирост общий, миграционный и естественный

Наибольший прирост населения в абсолютном выражении наблюдался в Москве (285,2 тыс. человек), Московской области (281,05 тыс. человек), Санкт-Петербурге (158,19 тыс. человек) и Краснодарском крае (134,44 тыс. человек). Минимальный — в Томской области (0,64 тыс. человек).

«Анализ показателей свидетельствует об устойчивом росте населения в столичных и экономически развитых субъектах РФ с высоким уровнем жизни, крупных агломерациях, значительно прирастающих за счет миграции, активно развивающихся регионов Кавказа и Крыма, а также национальных республик с традиционно высоким уровнем рождаемости», — говорится в пояснительной записке к рейтингу.

Лидерами по миграционному приросту населения стали: Московская область (292,32 тыс. человек), Москва (238,84 тыс. человек), Краснодарский край (138,22 тыс. человек), Санкт-Петербург (137,03 тыс. человек), Ленинградская область (96,26 тыс. человек).

В первую пятерку лидеров по естественному приросту населения, то есть рождаемость минус смертность, вошли: Дагестан (104,87 тыс. человек), Чечня (69,75 тыс. человек), Москва (48,18 тыс. человек), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (40,58 тыс. человек) и Санкт-Петербург (21,59 тыс. человек).

В семи регионах общий прирост населения увеличился как за счет естественного, так и миграционного прироста. Это Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Татарстан, Ингушетия, Красноярский край и Сахалинская область.

В целом за три года миграционный прирост населения наблюдался в 26 регионах. В восьми субъектах общий прирост зафиксирован только за счет миграционного притока, который компенсировал естественную убыль. В 10 регионах общий прирост наблюдался лишь за счет естественного прироста при миграционном оттоке.

Убыль

Как уже отмечалось, общая убыль населения России в период с 2016 по 2018 годы зафиксирована более чем в 70% субъектов федерации. Регионами-аутсайдерами рейтинга, где численность населения сократилась, стали: Еврейская автономная область (-3,72%), Магаданская область (-3,53%), Тамбовская область (-3,27%).

Численность населения более чем на 3,5% сократилась в двух регионах, спад населения в размере 3,5–1,5% зафиксирован в 29 субъектах РФ, убыль жителей на 1,5–0,5% — в 18 регионах, снижение менее 0,5% отмечено в 11 субъектах.

Наибольшая убыль населения в абсолютном выражении зафиксирована в Саратовской области (-46,68 тыс. человек), Нижегородской области (-45,68 тыс. человек), Алтайском крае (-43,89 тыс. человек), Кемеровской области (-43,34 тыс. человек), Волгоградской области (-38,39 тыс. человек) и Тверской области (-35,17 тыс. человек).

Составители рейтинга указывают, что проведенный анализ свидетельствует о сохранении устойчивой тенденции сокращения жителей северных территорий страны, Центра России, регионов Поволжья, Сибири и Дальнего Востока.

За три года естественная убыль населения наблюдалась в 57 регионах. Наибольшая зафиксирована в пяти областях — Нижегородской (-40,76 тыс. человек), Ростовской (-37,96 тыс. человек), Воронежской (-35,1 тыс. человек), Тульской (-33,16 тыс. человек) и Саратовской (-29,23 тыс. человек).

Миграционный отток жителей отмечен в 59 регионах страны. Максимальные показатели зафиксированы в Дагестане (-34,63 тыс. человек), Омской области (-27,90 тыс. человек), Коми (-25,68 тыс. человек), Оренбургской области (-23,75 тыс. человек) и Алтайском крае (-21,94 тыс. человек).

В 38 субъектах федерации снижение численности населения наблюдалось как за счет его естественной убыли, так и миграционного оттока.

В целом по стране

Как следует из представленных данных, в целом за три последних года в России зафиксировано падение рождаемости, опережающее снижение смертности населения и сокращение притока мигрантов при росте оттока жителей.

Общий прирост населения в стране с 2016 по 2018 годы составил 236,02 тыс. человек, или 0,16%. При этом миграционный прирост составил 598,71 тыс. человек, а естественная убыль — 355,13 тыс. человек. На 1 января 2019 года численность населения России, по сведениям Росстата, составила 146 млн. 781 тыс. человек.

«В последние годы в России отмечается рост численности населения, хотя динамику сложно пока охарактеризовать как устойчивую. Особенностью демографической ситуации является то, что естественная убыль (смертность/рождаемость) компенсируется миграционным приростом, что и обуславливает увеличение численности россиян. Правда, миграционный прирост последнее время демонстрирует тенденцию к замедлению, что повышает остроту проблемы снижения смертности и роста рождаемости», — говорится в пояснительной записке к рейтингу.

А что в Пензенской области?

Аналитики при подготовке рейтинга посчитали, что общая убыль населения Пензенской области за последние три года составила 2,27%. Естественным образом население сократилось на 20,41 тыс. человек. Миграционный отток составил 10,08 тыс. человек.

Однако стоит обратить внимание на несколько другие цифры, которых, правда, нет в этом рейтинге. Они есть в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области. Проще говоря, в Пензастате. Да и период можно взять побольше, чтобы увидеть определенную тенденцию. А она, к сожалению, негативная.

Итак, Пензенская область, начало 2003 года. Численность постоянного населения региона составляла 1 млн. 449 тыс. 233 человека. До 2011-го происходило регулярное уменьшение численности населения. Ежегодно она сокращалась от 6,6 тыс. до 14,8 тыс. человек.

С 2003 по начало 2010 года население Пензенской области уменьшилось почти на 76 тыс. человек. Это сопоставимо с Кузнецком — вторым по численности населения городом области после Пензы. По данным на 1 января 2019 года, в нем проживали чуть более 81 тыс. человек, в Пензе — свыше 522 тыс. человек.

Однако вернемся к общей численности постоянного населения региона. Судя по цифрам, на начало 2011 года она увеличилась, но незначительно — всего на 10 тыс. 770 человек. Важная деталь: данные с того года были пересчитаны от итогов всероссийской переписи населения. После 2011-го численность населения региона продолжала постепенно сокращаться. К 2019 году она составила уже 1 млн. 318 тыс. 103 человека.

Таким образом, сокращение с 2011 года — почти 66 тыс. человек! Это сопоставимо с суммарной численностью населения, живущего в закрытом городе Заречном. На 1 января 2019 года на территории ЗАТО были зарегистрированы 65 тыс. 194 человека.

Также эта цифра почти в 66 тыс. человек равна суммарной численности населения, проживающего в шести муниципальных районах Пензенской области, таких как:



Вадинский — 7 тыс. 998 человек;

Малосердобинский — 8 тыс. 385 человек;

Иссинский — 9 тыс. 462 человека;

Наровчатский — 10 тыс. 39 человек;

Тамалинский — 13 тыс. 942 человека;

Шемышейский — 15 тыс. 973 человека.

Всего же в Пензенской области, как известно, 27 муниципальных районов. Самые крупные — Пензенский, где проживают 61 тыс. 159 человек, и Каменский, там живут 53 тыс. 916 человек. Если сложить эти две цифры, а затем прибавить к полученной сумме еще и численность всего населения Бековского района в 14 тыс. 897 человек, то это будет все равно меньше того, сколько Пензенская область потеряла жителей с 2003 года! А потери такие — 131 тыс. 130 человек. Это та самая разница, согласно официальным данным Пензастата, между началом 2019-го и началом 2003 года.

Для понимания: в Первомайском районе Пензы — втором по величине районе областного центра после Октябрьского — проживает 133 тыс. 651 человек. Это фактически четвертая часть всего города, если исходить из его общей численности.

Сравниваем дальше?

Еще более печальными эти цифры смотрятся на фоне тех, что были в 1990-х. Максимальная численность населения Пензенской области в тот непростой постсоветский период была зафиксирована в 1995 году. Пожалуй, сейчас трудно себе это представить, но население региона составляло 1 млн. 553,6 тыс. человек. Разница с 2019-м — 235,5 тыс. человек. Это почти половина современной Пензы! Кстати, с 1990 года до 2001-го в области стабильно проживали более 1,5 млн. человек.

При этом естественный прирост населения — всего на 634 человека — был отмечен лишь в 1990 году. Дальше — убыль. Причем с 1994 по 2006 годы цифры варьировались от 10,6 тыс. до 14,2 тыс. человек.

Основной миграционный прирост в Пензенской области пришелся на 1992, 1993 и 1994 годы — 9,5 тыс., 9 тыс. и 12 тыс. человек соответственно. С 1998-го этот показатель не поднимался выше 1 тыс., а в другие годы значение преимущественно было минусовым. Максимальная миграционная убыль в 4,3 тыс. человек зафиксирована в 2001 году.

Интересным также представляется изменение численности городского и сельского населения, хотя эта тема, наверное, отдельной статьи, поэтому пока всего несколько цифр, чтобы можно было уловить еще одну тенденцию.

В 1990 году городское население составляло 974,3 тыс. человек, сельское — 571,8 тыс; в 2000-м — 969,1 тыс. и 531,1 тыс.; в 2010-м — 932,1 тыс. и 461 тыс.; в 2019-м — 905,4 тыс. и 412,7 тыс. Стоит отметить, что уменьшение сельского населения Пензенской области происходило постоянно, начиная с 1993 года. За это время потери достигли 155,1 тыс. человек.

Что говорят в Пензастате?

Чтобы прояснить ситуацию, руководителю Пензастата Максиму Уханову был направлен редакционный запрос. В нем содержалась просьба предоставить информацию о том, чем вызвано постепенное сокращение численности населения Пензенской области с 2003 года. Ответ пришел от его заместителя Марины Корябкиной. И вот что говорится в этом письме:

«Для получения достоверных сведений о населении в Российской Федерации создана система государственных статистических наблюдений, соответствующих современным информационным потребностям и международным рекомендациям в области демографического развития.

Первоисточником получения сведений о населении являются переписи населения. Текущая оценка численности населения на 1 января рассчитывается на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются родившиеся и прибывшие на данную территорию и вычитаются умершие и выбывшие с данной территории.

Сокращение численности населения происходит из-за естественной (превышение числа умерших над числом родившихся) и миграционной убыли населения.

В Пензенской области в годы наиболее интенсивной миграции населения (1992–1994) миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения. Начиная с 1995 года, миграция населения не только не восполняла, но и в отдельные годы увеличивала общую убыль населения.

Население Пензенской области является демографически старым. Под демографическим старением понимают увеличение доли пожилых и старых людей в общей численности населения. Старение населения происходит в результате длительных демографических изменений, сдвигов в характере воспроизводства населения, в рождаемости и смертности и их соотношении (число умерших превышает число родившихся), вследствие чего численность населения сокращается.

В Пензенской области доля людей старше 60 лет на 1 января 2018 года составила 25,1% (на 1 января 2004 года — 20,7%) от общей численности населения.

Численность молодежи (14–29 лет) в Пензенской области постепенно уменьшается в связи с деформациями в естественном и миграционном движении населения. За период с 2003 по 2017 годы доля молодых людей в общей численности населения Пензенской области сократилась с 23,6% до 17% (с 338,8 тыс. до 226,9 тыс. человек).

Кроме того, современная молодежь предпочитает откладывать вопрос создания семьи и рождения детей: на первый план выходят достаток, карьерный рост и накопление первоначального капитала для социальной устойчивости молодой семьи. В настоящее время более половины всех браков приходится на возраст 20–29 лет, но при этом ежегодно в рамках этой группы возраст вступающих в брак смещается в сторону повышения. Результатом позднего вступления в брак является сокращение рождаемости у женщин в возрасте 20–24 лет и увеличение рождаемости в возрастных группах 25–29 и 30–34 лет.

В настоящее время имеет место и сокращение брачности. Молодые пары все чаще отказываются от официальной регистрации брачных отношений. Как результат — распространение добрачных сожительств и не оформленных юридически браков, что также влияет на уровень рождаемости.

За последние годы изменилась возрастная структура женщин. Сокращается общая численность женщин и число женщин фертильного (репродуктивного или детородного) возраста, в том числе численность женщин наиболее активного детородного возраста 20–29 лет, что влияет на снижение общего уровня рождаемости в регионе.

Улучшение демографической ситуации является для правительства Российской Федерации и региональных органов власти одной из приоритетных задач. Поэтому на основании концепции демографической политики Российской Федерации каждый регион страны самостоятельно разрабатывает региональные целевые программы для улучшения ситуации.

Законом Пензенской области от 21 апреля 2010 года №1889-ЗПО утверждена концепция демографической политики Пензенской области на период до 2025 года.

Концепция является основой для разработки регулирующих мер, направленных на повышение рождаемости, оказание поддержки семье, охрану здоровья, увеличение продолжительности жизни при рождении, регулирование миграции и иных аспектов демографического развития.

Разработанный на ее основе комплекс мер, принимаемых правительством Пензенской области по развитию экономики, совершенствованию медицинских и социальных услуг, оказываемых населению, по поддержке физкультуры и спорта, существенно повлиял на качество жизни граждан нашей области, что привело к положительным изменениям в демографической ситуации в нашем регионе:

— уменьшился в два раза показатель естественной убыли населения (в 2003 году — 13,6 тыс. человек, в 2017 году — 6,9 тыс. человек);

— увеличилась ожидаемая продолжительность жизни при рождении (в 2003 году — 65,4 года, в 2017 году — 73,3 года). В 2017 году по Российской Федерации ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила 72,7 года;

— значительно снизился показатель младенческой смертности (в 2003 году — 15,1, в 2017 году — 4,1). По Российской Федерации в 2017 году этот показатель составил 5,6 на 1000 родившихся живыми;

— ежегодно увеличивается количество детей, родившихся в Пензенской области вторыми, третьими, четвертыми. В 2017 году число младенцев, родившихся вторыми, составило 41,2% от общего количества родившихся детей (в 2003 году — 28,6%), третьими — 11,9% (в 2003 году — 4,6%), четвертыми — 3% (в 2003 году — 0,9%).

Численность населения Пензенской области на 1 января 2019 года составила 1 млн. 318 тыс. 103 человека».

И напоследок

Аналогичный редакционный запрос ИА «PenzaNews» был направлен и в министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области. Ответ руководителя ведомства Евгения Трошина оказался довольно кратким. Основной текст письма состоит всего из четырех абзацев — по одному предложению в каждом.

Так, в ответе говорится о том, что «в Пензенской области наблюдаются демографические тенденции, аналогичные Приволжскому федеральному округу и Российской Федерации».

А еще приводятся цифры. Из них следует, что, по данным Росстата, на 1 января 2019 года численность населения региона составила 1 млн. 318,1 тыс. человек, а годом ранее была 1 млн. 331,7 тыс. человек, по ПФО — 29 млн. 397,2 тыс. человек в этом году и 29 млн. 542,7 тыс. в прошлом, а по России — 146 млн. 880,4 тыс. и 146 млн. 780,7 тыс. человек соответственно.

Завершается письмо следующим утверждением: «В целях улучшения демографической ситуации в Пензенской области в рамках национального проекта «Демография» разработаны пять региональных проектов, реализация которых будет способствовать стабилизации численности и повышению качества жизни населения региона».

Что это за пять региональных проектов, министр не уточнил. Однако из ответа можно понять, что речь об увеличении численности населения области, не говоря уже о выходе на показатели 1990-х годов, не идет. Речь идет о «стабилизации численности»...

Может быть, Пензенской области не стоит лишь наблюдать «демографические тенденции», которые есть в округе и стране, а лучше поставить более высокую планку, ориентируясь на опыт тех регионов, где рождаемость доминирует над смертностью и нет миграционной убыли?

Иван Павлов