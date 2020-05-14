В Заречном на реализацию проекта «БКАД» направят 31 млн. рублей Общество

Заречный, 14 мая 2020. PenzaNews. Денежные средства в размере 31 млн. рублей будут направлены из федерального, регионального и городского бюджетов на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») в Заречном Пензенской области в 2020 году. Об этом сообщает управление общественных связей ЗАТО.

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Ремонтные работы уже стартовали.

Так, выполняется ремонт дороги на подъезде к городу, участка на проспекте Мира — от АЗС до пересечения с улицей Строителей, на улице Заводской. Эти работы намечено завершить до конца мая.

Кроме того, в рамках нацпроекта планируется оборудовать два пешеходных перехода.

Один из них — в зоне пересечения проспектов Мира и 30-летия Победы — станет элементом единой прогулочной зоны и позволит обеспечить безопасное перемещение пешеходов от аллеи до входа в парк имени М.Ю. Лермонтова. Помимо этого, будет дооборудован переход напротив гимназии №216 «Дидакт». Работы планируется выполнить в течение лета.