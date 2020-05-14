Владимир Попков освободил должность директора центра занятости населения Пензы Общество

Пенза, 14 мая 2020. PenzaNews. Директор ГКУ «Центр занятости населения города Пензы» Владимир Попков освободил занимаемую должность. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства труда, социальной защиты и демографии региона в четверг, 14 мая.

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При этом назвать дату увольнения руководителя подведомственного учреждения и основание прекращения трудового договора с ним в министерстве не смогли.

Обязанности директора ЦЗН Пензы временно исполняет Сергей Башук.

Владимир Попков в разные годы работал начальником управления здравоохранения Пензы, первым вице-мэром, заместителем главы администрации города по образованию и социальной политике.

28 января 2020 года глава администрации Пензы Андрей Лузгин сообщил, что Владимир Попков освободил пост вице-мэра в связи с его назначением на должность директора центра занятости населения Пензы.