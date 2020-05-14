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Владимир Попков освободил должность директора центра занятости населения Пензы

19:40 | 14.05.2020 | Общество

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Пенза, 14 мая 2020. PenzaNews. Директор ГКУ «Центр занятости населения города Пензы» Владимир Попков освободил занимаемую должность. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства труда, социальной защиты и демографии региона в четверг, 14 мая.

Владимир Попков освободил должность директора центра занятости населения Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

При этом назвать дату увольнения руководителя подведомственного учреждения и основание прекращения трудового договора с ним в министерстве не смогли.

Обязанности директора ЦЗН Пензы временно исполняет Сергей Башук.

Владимир Попков в разные годы работал начальником управления здравоохранения Пензы, первым вице-мэром, заместителем главы администрации города по образованию и социальной политике.

28 января 2020 года глава администрации Пензы Андрей Лузгин сообщил, что Владимир Попков освободил пост вице-мэра в связи с его назначением на должность директора центра занятости населения Пензы.

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