Владимир Попков ушел с поста вице-мэра Пензы ради работы в центре занятости
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Пенза, 28 января 2020. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Владимир Попков освободил занимаемый пост в связи с назначением на должность директора городского центра занятости населения. Об этом сообщил мэр Андрей Лузгин перед началом еженедельного совещания в горадминистрации утром во вторник, 28 января.
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Он уточнил, что минувший понедельник стал последним рабочим днем Владимира Попкова в мэрии.
Андрей Лузгин поблагодарил его за добросовестный труд и пожелал успехов в новой должности.
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Обращаясь к собравшимся с ответным словом, Владимир Попков выразил признательность всем, кто помогал ему в решении проблем в социальной сфере.
Владимир Попков стал вторым вице-мэром, покинувшим свой пост после того, как 29 октября 2019 года депутаты гордумы избрали Андрея Лузгина главой администрации Пензы. 15 ноября уволился Юрий Ильин.
С октября 2017 года ГКУ «Центр занятости населения города Пензы» возглавлял Василий Смирнов.
27 декабря 2019 года в учреждении произошла драка между коллегами, которая привела к смерти одного из них. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».