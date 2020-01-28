Владимир Попков ушел с поста вице-мэра Пензы ради работы в центре занятости Политика

Пенза, 28 января 2020. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Владимир Попков освободил занимаемый пост в связи с назначением на должность директора городского центра занятости населения. Об этом сообщил мэр Андрей Лузгин перед началом еженедельного совещания в горадминистрации утром во вторник, 28 января.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он уточнил, что минувший понедельник стал последним рабочим днем Владимира Попкова в мэрии.

Андрей Лузгин поблагодарил его за добросовестный труд и пожелал успехов в новой должности.

Читайте также

Лузгин не видит острой необходимости кардинально менять кадровый состав мэрии Пензы

Обращаясь к собравшимся с ответным словом, Владимир Попков выразил признательность всем, кто помогал ему в решении проблем в социальной сфере.

Владимир Попков стал вторым вице-мэром, покинувшим свой пост после того, как 29 октября 2019 года депутаты гордумы избрали Андрея Лузгина главой администрации Пензы. 15 ноября уволился Юрий Ильин.

С октября 2017 года ГКУ «Центр занятости населения города Пензы» возглавлял Василий Смирнов.

27 декабря 2019 года в учреждении произошла драка между коллегами, которая привела к смерти одного из них. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».